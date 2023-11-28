موفد "إكسترا نيوز": عبور 250 شاحنة منذ الصباح إلى قطاع غزة

كتب - محمد شاكر:

قال هشام عبدالتواب موفد "إكسترا نيوز" إلى معبر رفح، إن الهدنة بقطاع غزة لا تزال صامدة بعد تمديدها لمدة يومين آخرين حتى الآن، في حين يشهد معبر رفح البري دخول العديد من المساعدات الإنسانية منذ صباح اليوم.

وأضاف: هناك 250 شاحنة محملة بمختلف المساعدات الإنسانية والغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية دخلت إلى غزة منذ صباح اليوم، مشيراً إلى أن المساعدات تدخل لقطاع غزة تباعا بعد انتهاء إجراءات دخولها.

وأوضح "عبدالتواب" أن معبر رفح يشهد أيضا عودة الشاحنات بعد إفراغ حمولتها بغزة، بينما الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية أصبحت تدخل إلى مناطق بشمال غزة، بعدما كانت محرومة من المساعدات قبل فترة الهدنة.

وأشار إلى أن 7 شاحنات محملة بالوقود دخلت عبر المعبر منذ صباح اليوم، من بينها 3 شاحنات محملة بـ150 ألف لتر من السولار ونحو 4 شاحنات محملة بـ غاز الطهي.