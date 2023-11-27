تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. "حياة كريمة" توفر سيارة ومسكن لمواطن بالقاهرة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

استجابت مؤسسة حياة كريمة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم والمساعدة للمواطن عرفه هاشم من القاهرة، بتوفير سكن كريم له ولأسرته وتقديم الدعم اللازم له، بعد مناشدته الرئيس.

وأكدت حياة كريمة في بيان لها، الاثنين، أنه تم التواصل مع الشاب عرفة وتقديم الدعم اللازم له بتوفير سيارة جديدة ل(تاكسي) لتكون مصدر رزق دائم له ولأولاده، بالإضافة إلى توفير شقة سكنية له ولأسرته وتمكينه اقتصاديًا.

وكان الرئيس السيسي، التقلى الشاب هاشم أثناء أحد جولاته في محافظة القاهرة، وكان المواطن عرفه هاشم يعاني من عدم وجود مصدر رزق دائم، كما لديه الكثير من الصعوبات في معيشته ومحل سكنه.

‎يأتي ذلك ضمن جولات الرئيس في مختلف محافظات الجمهورية، وتوجيه لمؤسسة حياة كريمة في إطار دورها الإنساني والمجتمعي تجاه المواطنين وتلبية احتياجاتهم، وحرصها الدائم على توفير كافة سبل الحياة الكريمة والسكن الكريم والوقوف بجانب المواطنين، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة لكل مواطن في كافة أنحاء الجمهورية.