مفتي الجمهورية لـ "مصراوي": المحتكر ضميره معدوم

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أن الشريعة الإسلامية نهت عن احتكار السلع، مشددا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون".

وأضاف مفتي الجمهورية في تصريحات لمصراوي، أن الاحتكار حالة غير صحية تدل على عدم الشعور بأحوال الناس، وعلى انعدام ضمير البائع المحتكر وقيامه بأن يقتات على حساب الآخرين.

ولفت مفتي الجمهورية إلى أن المولى عز وجل قال عن المحتكر "مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ"، مشيرا إلى أن أن كلمتي خاطئ أو ملعون حينما ترد في نص شرعي فمعناه أنه لا لعنة إلا على شئ محرم.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب والشيوخ خلال الفترة الماضية بطلبات إحاطة إلى الحكومة، بسبب قيام بعض التجار باحتكار سلعتي السكر والأرز، لتعطيش السوق وبيعها بأسعار مرتفعة فيما بعد.

كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن منح مهلة 10 أيام لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتًا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء للتسعير، موضحًا أن الوزارة تطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، مع العلم بعدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفى، على هامش افتتاح معرض «نبيو» للذهب والمجوهرات، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر، أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، ثم إعادة بيعها في السوق السوداء بسعر يتجاوز 40 جنيهًا للكيلو.