وزيرا النقل والسياحة يبحثان سبل تعظيم السياحة النيلية في مصر

كتب- محمد نصار:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعًا مع أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة النيلية.

وتم التأكيد أن الاجتماع يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم السياحة النيلية في مصر وإزالة كل العقبات والتحديات التي تواجه هذا المنتج السياحي الواعد خاصة مع النمو السريع له في المقصد السياحي المصري وما يتطلبه هذا النمو من اتخاذ جميع التدابير والآليات لضمان استمرارية التدفق السياحي وزيادة أعداد السائحين.

وأكد الجانبان، أنه لتحقيق هذا الهدف سيتم الاستمرار في رفع كفاءة المراسي النيلية الحالية وإنشاء مراسي جديدة والتدريب المستمر لأطقم الفنادق العائمة في النيل وتقليل المدد البينية الخاصة بتلك الدورات بما يساهم في التأهيل المستمر لهذه الكوادر البشرية، والمراجعة الدورية والمستمرة لإجراءات الحماية المدنية بما يضمن سلامة هذه الفنادق والسائحين.

كما سيتم تقديم خدمات سياحية متنوعة تلبي كل احتياجات السائح فضلًا عن اتخاذ كل الإجراءات التي تكفل تأمين المجرى الملاحي في قطاعات نهر النيل المختلفة ومنها المسافة بين محافظتي الأقصر وأسوان من خلال استمرار صيانة الشمندورات المحددة للمجرى الملاحي وإزالة الأعشاب التي تؤثر على توازنها واستمرار أعمال التكريك في المجرى الملاحي للتغلب على أي معوقات تواجه حركة الفنادق العائمة والرقابة الصارمة على وجود التراخيص السياحية اللازمة لتشغيل الفنادق العائمة في مختلف قطاعات نهر النيل.



وتم مناقشة المخطط المستقبلي للتعاون المشترك بما يساهم في مضاعفة الطاقة الفندقية للفنادق العائمة خلال السنوات القادمة، والبدء الفوري في عدد من المشروعات التي تخدم الحركة السياحية النيلية مثل إقامة منتجع سياحي بأبوسمبل على نهر النيل يقدم الخدمات السياحية بمستويات عالمية والتي من شأنها أن تساهم في التطوير والارتقاء بمنتج السياحة النيلية وخاصة في ظل تزايد الطلب السياحي على هذا المنتج من الدول المصدرة للسياحة إلى مصر.