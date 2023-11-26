محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجديدة

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تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم الأحد، أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية الجارية بنطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية والمنيرة الغربية والعجوزة فى إطار خطة المحافظة لتحسين الصورة البصرية والحضارية بمحيط تلك المشروعات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشملت جولة المحافظ تفقد أعمال التطوير بمحيط محطة قطار الجيزة ومحور الفريق كمال عامر نطاق أحياء جنوب الجيزة والعمرانية حيث شدد المحافظ على رئيس حى جنوب الجيزة بسرعة تنفيذ مخطط تطوير الأكشاك بالمنطقة التجارية المواجهة للمحطة، وضم الأرصفة وطرق الخدمة والحدائق لمخطط التطوير لتحسين الصورة الجمالية بمحيطها لتوفير متنفس حضارى لخدمة أهالي المنطقة والمترددين على المحطة والمصالح الحكومية الواقعة بشارع ربيع الجيزى بالتعاون مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل.

وشدد راشد على مسئولي مدينة الجيزة بضرورة رفع كفاءة ساحات الانتظار المحيطة بمجمع الخدمات الحكومية، موجهًا رؤساء الجهات الثلاث برصد أية حالات للتعدى على أرصفة وبلدورات المحور واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

وحرص محافظ الجيزة كذلك على تفقد سوق السمك الحضاري بالمنيب لمتابعة استقرار حالة البيع والشراء بالسوق والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى التزام البائعين بالمحال والمساحات المخصصة لهم .

وتابع المحافظ أعمال دهان واجهات العقارات بمحيط محطة قطارات صعيد مصر، مؤكدًا على رؤساء أحياء العجوزة والمنيرة الغربية على ضرورة أن تتماشى الأعمال مع المستوى الحضارى والجمالى الذي أضافته المحطة للمنطقة وسرعة الانتهاء من مخطط تطوير محيط المحطة والذى يشمل إقامة الحدائق وتزيين الجزر الوسطى وتحسين الرؤية البصرية للمنطقة السكنية المقابلة للمدخل الرئيسى لها.

وحرص راشد، خلال الجولة، على الاستماع لمقترحات المواطنين بمحيط الأعمال، موجهًا بسرعة بحثها وتنفيذ ما يخدم منها الأهداف العامة للأعمال.