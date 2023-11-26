مهلة 10 أيام.. وزير التموين: التفريط في المخزون الاستراتيجي للسكر لا يعد حلا للأزمة

كتب- محمد سامي وأ ش أ:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، منح مهلة 10 أيام، لإعادة الانضباط في أسعار السكر، لافتا إلى أنه في حالة عدم استقرار السوق سيتم اللجوء إلى مجلس الوزراء "للتسعير".

وقال إن الوزارة تقوم بطرح السكر بجميع المنافذ التموينية والسلاسل التجارية والشوادر التابعة للوزارة، لافتا إلى عدم إمكانية طرح السكر بكل منفذ صغير.

وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش افتتاح معرض"نبيو" للذهب والمجوهرات في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر الجاري، أن الوزارة لم تعد مسئولة فقط عن توفير السكر للبطاقات التموينية، بل أصبحت محملة بعبء توفيره للقطاعين الصناعي والتجاري وهو ما تقوم به البورصة السلعية والتي تطرح السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن، على أن يتم طرحه في المنافذ بسعر 27 ألف جنيه للطن وهي لا تعد تسعيرة جبرية وحتى الآن لا يوجد تسعير لسلعة السكر.

ولفت إلى أن بعض التجار المتعاملين مع البورصة السلعية يحصلون على السكر بسعر 24 ألف جنيه للطن ثم إعادة بيعه في السوق السوداء بسعر يتجاوز الـ 40 جنيها للكيلو.

وأوضح المصيلحي أن إغراق السوق بالسكر والتفريط في المخزون الاستراتيجي لا يعد حلا للأزمة، مؤكدا إمكانية طرحه في المحافظات على مسئولية كل محافظ.

وكشف عن زيادة عدد المشتركين في معرض الذهب ليصل إلى 50 شركة محلية وأجنبية وممثلين لدول ألمانيا والإمارات والصين وتركيا وإيطاليا وهناك مشترين أجانب من 18 دولة يصل عددهم إلى 110 مشترين.

وأضاف أن معرض الذهب أصبح له مكانة كبيرة بين المعارض الدولية المتخصصة، وهناك منتجات بها طابع تراثي وتاريخي تتميز بأعلى جودة للصناعة المصرية لإعادة مصر إلى موقعها المتميز بين مصاف كبار المصنعين.

وأشار أن هناك مساعي لوضع مصر على خريطة التصدير للذهب لدول الخليج وإيطاليا وأفريقيا وستأخذ مصر مكانتها الدولية في هذه الصناعة، لافتا إلى التطور الكبير في صناعة الذهب والمجوهرات وهناك استخدام للتكنولوجيا الحديثة والذهب متوفر في الأسواق كما تم صدور قرار يسمح بدخول الذهب بدون جمارك.

من جانب آخر، قال المصيلحي إن هناك اكتفاء ذاتيا من سلعة الأرز، وليس هناك نقصا في المعروض.

وأضاف أنه تم استيراد الأزر من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها ب" المعقولة".. مشيرا إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد الوزير استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن مخزون السلع الاستراتيجية يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال "إنه يتم حاليا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض أهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين".

وشهد وزير التموين، خلال المعرض إطلاق أول ماكينة "ATM" لسحب سبائك ذهبية للمواطنين من ماستر جولد ايجيبت.

وقال الوزير، إن هذه الخطوة تدعم سياسات التحول الرقمي والشمول المالي من خلال إطلاق خدمة بيع السبائك الذهبية عن طريق ATM.. لافتا إلى أنها ستقدم تجربة أفضل للعملاء.

من جانبه، قال أحمد صابر رئيس مجلس إدارة ماستر جولد ايجيبت، إن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعما لمبادرة الشمول المالي التى أطلقها البنك المركزي بجانب التسهيل على العملاء في اقتناء مدخراتهم من الذهب.

وأضاف أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريبا للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى، لافتا إلى أن استطلاع آراء عملاء الشركة أكد رغبتهم في التعامل المباشر في عمليات شراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM.

ولفت إلى أن هذه الخدمة ستكون متاحة قريبا للجمهور في الأسواق التجارية الكبرى.

وأوضح أنه تم إجراء استطلاع لآراء العملاء والذي أكد رغبتهم في التعامل المباشر في عمليات شراء سبائك الذهب من خلال ماكينات ATM.

من جانبه، قال مصطفى صابر العضو المنتدب لماستر جولد ايجيبت، إن الخدمة ستكون متاحة على كافة الكروت والبطاقات الائتمانية العاملة في مصر، ولن تستغرق عملية الشراء وقتا، بمجرد إدخال بيانات الوزن سيتم تنفيذ العملية مباشرة بعد إتمام عملية الخصم.

يشار إلى أن صادرات مصر من الذهب والحلي والمشغولات الذهبية تراجعت خلال ال9 شهور الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1.1 مليار دولار مقارنة بنحو 1.158 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض بلغت نسبته 4%.