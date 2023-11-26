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تحذير مهم من هيئة الدواء بشأن تناول الزنجبيل

01:00 م الأحد 26 نوفمبر 2023

تحذير من الزنجبيل

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كتب- أحمد السعداوي:

قال المركز الإعلامي لهيئة الدواء المصرية إن تداخلات الأدوية مع بعض الأطعمة والأعشاب قد تؤثر على فعالية الأدوية التي تتناولها، أو تسبب بعض الأضرار الصحية.

وأضاف المركز، في بيان له اليوم الأحد، إن من فوائد الزنجبيل أنه يساعد في انخفاض الضغط وانخفاض مستوى السكر في الدم؛ لذلك تناول الزنجبيل قد يؤثر على أدوية "السكري وارتفاع الضغط".

وتؤكد هيئة الدواء المصرية ضرورة استشارة طبيبك أو الصيدلي، وقراءة النشرة الدوائية بعناية؛ لمعرفة الأدوية أو الأطعمة التي تتداخل مع أدويتك.

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