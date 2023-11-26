الأمن الغذائي والتحول الرقمي.. القصير ومدير "مستقبل مصر للتنمية" يبحثان سبل التعاون زراعيًّا

كتب- أحمد السعداوي:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، العقيد دكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وقال القصير إن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفني للمشروعات القومية العملاقة؛ والتي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي، مضيفًا أن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في كل المجالات والأنشطة الزراعية؛ خصوصًا دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة وإنتاج التقاوي المعتمدة للمحاصيل الاستراتيجية وإنتاج المحاصيل الموجه للتصدير وأنشطة الزراعة المحمية والإنتاج الحيواني وغيرها.

ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة بتقديم كل الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية الأنشطة الزراعية الخاصة بجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشكر المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة وزيرَ الزراعة على متابعته المستمرة لكل الأنشطة الزراعية المختلفة، مشيدًا بالتعاون المستمر، وتطلع إلى مزيد من الدعم في مجال التنمية الزراعية؛ خصوصًا البحوث التطبيقية.