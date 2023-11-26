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BBC

وزيرة الهجرة تعلن اتفاقا جديدا بشأن مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

10:39 ص الأحد 26 نوفمبر 2023

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

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كتب- إسلام لطفي:

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أنها خلال جولتها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، تم تأكيد نجاح البنك الأهلي المصري بالسعودية في الاتفاق مع مصرف الراجحي للقيام بالتحويلات الخاصة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج" مقابل ٤ دولار فقط بدلا من النسبة التي تصل إلى ١٥٠ دولار عندما تتم التحويلات عبر البنوك الوسيطة، بالإضافة إلى وصول التحويل بعد 24 ساعة فقط.

وذكرت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": كما تم الاتفاق مع شركة "العلاونة" للصرافة في الأردن، وبنك الإسكان الأردني أيضًا، لتسهيل التحويلات الخاصة بدخول السيارات إلى مصر عبر المبادرة.

وتابعت: وتم التأكيد على أنه جار التواصل مع البنوك اليابانية والتفاهم بشأن التحويلات الخاصة بالمصريين الراغبين في المشاركة بمبادرة "استيراد السيارات للمصريين بالخارج".

السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

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