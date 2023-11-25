مصادر: اتصالات مكثفة للإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين بالسجون الإسرائيلية

كتب- مصراوي:

كشفت مصادر مصرية مطلعة لقناة القاهرة الإخبارية، إن مصر تسلمت كشفًا بأسماء 13 محتجزًا بقطاع غزة حتى الآن و39 أسيرًا فلسطينيا سيتم الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية.

وقالت المصادر إنه تجرى حاليا اتصالات للإفراج عن عدد أكبر من المحتجزين بالقطاع أو الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية.

وأضافت: مصر تجرى اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف لدخول المساعدات الإنسانية والوقود إلى شمال قطاع غزة طبقًا لما تم الاتفاق عليه بالهدنة.

وبدأت هدنة بين إسرائيل وفلسطين، منذ أمس الجمعة، وتضمنت تبادل للأسرى وإدخال المساعدات لغزة عن طريق معبر رفح.