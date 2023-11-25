افتتاح مركز خدمة العملاء برشيد.. تفاصيل تفقد الدستاوي شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء -صور

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كتب- محمد صلاح:

استقبل المهندس طارق عبد الشافي، رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، اليوم السبت، الدكتور مهندس خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، خلال زيارته إلى الشركة؛ لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات استراتيجية وقومية.

يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية والمستمرة لشركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية.

واستهل العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع زيارته بافتتاح مركز خدمة العملاء برشيد؛ الذي تم إنشاؤه وتنفيذه بالهوية البصرية الموحدة التي يتم تعميمها بمختلف الشركات.

وتفقد الدستاوي حالة الشبكة الكهربائية برشيد والموزعات والأكشاك بالمنطقة وتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية؛ المارة بأعلى الكتل السكنية والمناطق الأكثر فقدًا بالشركة؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الكهرباء، في ظل الاجتماعات الدورية التي تقوم بها الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لخفض نسب الفقد في الشبكة الكهربائية.

وترأس الدستاوي زيارة الشركة التي حضرها عدد من القيادات؛ منهم رئيس قطاع نظم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالشركة القابضة، والمهندس مدير عام مراقبة الجودة لصيانة الشبكات، ومدير عام جودة الخدمات.

وطالب العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع القيادات والعاملين بذل قصارى جهدهم في تحصيل مستحقات الشركة وخفض نسب الفقد في القطاعات المختلفة.