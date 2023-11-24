ماذا يحدث إذا تقدم مواطن بشكوى لاختيار آخر يليه في قائمة الانتظار بالحج؟.. "الضوابط" تُجيب

كتب- محمد أبو بكر:

نصت الضوابط المنظمة لرحلات الحج 1445 هـ، على أنه حال تقدم أحد المواطنين قبل بدء فعاليات الحج بشكوى للوزارة بشأن قيام شركة السياحة المنظمة للحج باختيار مواطن يليه بقائمة الإنتظار، فإنه هناك عدد من الإجراءات تتبع.

وقالت السياحة، وفق الضوابط، إنه في هذه الحالة، يتم تصعيد المواطن المتقدم بالشكوى بدلًا من المواطن الذي يليه بقائمة الإنتظار، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشركة.

وأشارت إلى أنه حال تقدم المتضرر بذلك عقب انتهاء موسم الحج، يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركة.

وكان أحمد عيسي، وزير السياحة والآثار، اعتمد الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022 المنظم للحج.

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