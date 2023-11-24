السيسي: يجب التحرك بشكل مختلف للاعتراف بالدولة الفلسطينية ودخولها الأمم المتحدة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أننا يجب أن نكون واقعيين و موضوعيين في الحل للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية لم يكن يصل إلى المأمول، بوجود دولة فلسطينية بحدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية جنبًا إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية.

وأضاف السيسي، خلال المؤتمرالصحفي بقصر الاتحادية، مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا، صباح الجمعة، أنه يوجد استعداد لجعل هذه الدولة منزوعة السلاح، وهناك ضمانات بقوات سواء من الناتو أو الأمم المتحدة أو عربية أو أمريكية؛ لتحقيق الأمن لكلا الدولتين.

وأشار إلى أن نتائج تعثر هذا المسار على مدار 30 عام، يحتاج إلى التحرك بشكل مختلف، وهو الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جانب المجتمع الدولي، ودخولها الأمم المتحدة، وهذا يعكس مسؤولية حقيقية من جانب المجتمع الدولي والمهتمين بتحقيق السلام في منطقتنا، وكل 4 أو 5 سنوات نتعرض لمسألة مثل ما يحدث حاليًا، وينتج عنها ضحايا، ثم نتحدث عن إحياء المسار وتتاكل الفكرة مع مرور الوقت.