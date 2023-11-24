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كلمة السيسي بالمؤتمر الصحفي مع رئيس وزراء إسبانيا وبلجيكا بشأن غزة - فيديو

11:42 ص الجمعة 24 نوفمبر 2023

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح الجمعة، مؤتمرا صحفيا بقصر الاتحادية، مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا.

وأكد الرئيس السيسي، أن دفع المواطنين الفلسطينيين إلى الخروج من قطاع غزة وتصفية القضية الفلسطينية أمر خطير لن نسمح به أو نقبله.

وأضاف:"نحتاج إلى مساعدة القطاع لأن ما يحدث الآن يجعل بيئة الحياة فيه مستحيلة"، مشددا على أهمية وجود مناطق آمنة في جنوب ووسط وشمال القطاع تسمح بتواجد الناس التي فقدت منازلها.

ونشرت القناة الأولى المصرية، كلمة الرئيس السيسي في المؤتمر الصحفي، على النحو التالي:

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