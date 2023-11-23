"حياة كريمة" تطلق 100 شاحنة جديدة لأهالي غزة بواقع 3000 طن من المساعدات

(مصراوي):

أعلنت مؤسسة "حياة كريمة" إطلاق قافلة جديدة من المساعدات الإغاثية والإنسانية تضم 100 شاحنة مُحملة ب 3000 طن تمهيدًا لتوصيلها قطاع غزة عبر ميناء رفح البري.

وأكد المركز الإعلامي لمؤسسة "حياة كريمة" أن المؤسسة نجحت في إرسال 90 شاحنة مُحملة ب 2250 طنا من المساعدات الإغاثية والإنسانية السلع الغذائية والملابس والأدوية والمستلزمات الطبية ومياه الشرب والبطاطين لأهالي غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع في أكتوبر الماضي وأسفر عن سقوط الآلاف المصابون والضحايا.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعب وقيادة إلى جانبي الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته الصعبة.