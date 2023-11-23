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BBC

بالفيديو.. السيسي: كنا بندخل 500 شاحنة يوميَّا لمساعدة غزة قبل أحداث 7 أكتوبر

06:12 م الخميس 23 نوفمبر 2023
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
  • عرض 15 صورة
    مؤتمر تحيا مصر وفلسطين
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كتب- إسلام لطفي:
تصوير- هاني رجب:
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر لم تغلق معبر رفح أبدًا، مضيفًا: النقطة دي مهمة أوي وبقولها لأني شوفت كتير من المغالطات إن مصر بتقفل المعبر، وده محصلش خالص والمعبر من جانبنا فاتحينه بشكل مستمر.

وأضاف "السيسي" خلال فاعلية "تحيا مصر وفلسطين"، باستاد القاهرة الدولي، اليوم الخميس: كنا بندخل قبل 7 أكتوبر ما يقرب من 500 شاحنة يوميَّا لاحتياجات القطاع اللي فيه 2.3 مليون.

وتساءل: وانهارده لما يكون فيه أزمة كبيرة زي كده تفتكروا إن إحنا من صفاتنا أو من سماتنا أننا نقفل المعبر؟.

وتابع: بعض القنوات نفذت دور عشان تسيء بينا، والمعبر لم يغلق أبدًا إنما كان فيه إجراءات أخرى من الجانب الآخر.

تحيا مصر دعم فلسطين الرئيس السيسي مساعدات غزة هدنة غزة طوفان الأقصى

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