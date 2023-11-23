عضو رابطة الجواهرجية: الوقت الحالي هو الأفضل للاستثمار في الذهب

كتبت -داليا الظنينى:

قال أمير رزق عضو رابطة الجواهرجية، إن الذهب ملاذ آمن للاستثمار، و أعلى نسبة ارتفاع فى الذهب شهدتها خلال العامين حاليا، مضيفًا:"أنصح بشراء سبائك الذهب التى عليها الدمغة والموازين نظرا لوجود سبائك مغشوشة".

وأضاف رزق خلال حواره لبرنامج يحدث فى مصر المذاع على قناة ام بى سى مصر، اليوم الأربعاء، أنه يتم حساب سعر جرام الذهب وفقًا لسعر الدولار فى السوق ٥١ جنيهًا.

ونوه رزق، أنه هناك عمليات غش كبيرة فى سوق الذهب حاليا ظهرت بعد ارتفاع سعره.

وأردف: "يجب الحصول على فاتورة توثق عملية شراء الذهب، وأنه أفضل إستثمار فى الوقت الحالى، وأتوقع زيادته من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ جنيه مع احتفالات العام الجديد".