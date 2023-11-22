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طلب إحاطة للحكومة لمواجهة المتاجرة فى الدولار بطرق غير شرعية

09:53 م الأربعاء 22 نوفمبر 2023

النائب محمد عبد الله زين الدين

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كتب - نشأت علي:

حذّر النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، الحكومة من التراخى فى مواجهة السوق السوداء الموازية للنقد الأجنبى، مؤكدا أن تقاعس الحكومة عن أداء دورها أدى إلى تجاوز سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى لدرجة خطيرة وغير مسبوقة، حيث وصل سعر الدولار إلى أكثر من 50 جنيها.

وقال " زين الدين " فى طلب إحاطة قدمه إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية إنه يجب على الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل مواجهة كل من يحاولون ضرب وتخريب الاقتصاد المصرى، خاصة أن الجميع يعلم أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى يؤدى مباشرة إلى ارتفاعات كبيرة وغير مسبوقة على جميع أسعار السلع والخدمات بما فيها السلع الغذائية والأساسية المتعلقة.

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، ضرورة مواجهة السوق السوداء للدولار بكل حسم وقوة ضد المخالفين وتطبيق القانون على كل من يحاولون الاضرار بالاقتصاد الوطنى من خلال الاتجار فى الدولار بطرق غير شرعية

النائب محمد عبد الله زين الدين مواجهة المتاجرة فى الدولار المتاجرة فى الدولار السوق السوداء للنقد الأجنبى

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