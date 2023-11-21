مستشار شيخ الأزهر تستقبل وفدا روسيًا من الدارسين للوقوف على احتياجاتهم

كتب- محمود مصطفى:

التقت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، الدكتورة نهلة الصعيدي، مع وفد من الطلاب والطالبات الروس الوافدين للدراسة بالكليات والمعاهد الأزهرية المختلفة؛ للوقوف على احتياجاتهم وتقديم الدعم والرعاية اللازمين لهم.

ورحبت مستشار شيخ الأزهر بالطلاب الروس، اليوم الثلاثاء، معربةً عن سعادتها بتوافد أعداد كبير منهم لمصر للدراسة في معاهد وكليات الأزهر الشريف، مشيرةً أن هذا التوجه المحمود يعكس مدى ثقة دول العالم في الأزهر الشريف باعتباره منارة للعلم وقبلة لمن يرغبون في دراسة العلوم العربية والشرعية وفق منهج الأزهر الوسطي المعتدل، ويؤكد أيضًا على احتضان مصر لقُصّادها من أبناء دول العالم المختلفة.

واستمعت الصعيدي للوفد الطلابي الروسي للوقوف على احتياجاتهم، مؤكدة أن جميع الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر يحظون باهتمام ورعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومن خلفه العاملين بكلياته ومعاهده كافة، كونهم يمثلون سفراءً للأزهر في بلادهم، مشيرة إلى أن الأزهر الشريف لا يدخر جهدًا في توفير الرعاية اللازمة لهم، فالطلاب الوافدين يسهمون في نشر منهج الأزهر الوسطي المعتدل في بلادهم عقب تخرجهم.

من جانبه، أشاد الوفد الطلابي الروسي بالدور الكبير الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر في نشر تعاليم الإسلام السمحة في الداخل والخارج، وحرصه على تقديم الدعم والرعاية للطلاب الروسيين الوافدين للدراسة بالأزهر الشريف، متوجهين بالشكر لفضيلته، ولجميع العاملين بالكليات والمعاهد الأزهرية، مؤكدين على حرصهم وحرص بلادهم على دعم علاقاتها الثقافية مع مؤسسة الأزهر للاستفادة من مناهجه وخبراته المختلفة في المجالات العلمية والثقافية والتربوية.