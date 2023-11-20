أمراض الشتاء.. ما هي وكيف يمكن مواجهتها؟

كتب- أحمد جمعة:

مع دخول فصل الشتاء، واستمرار فترة التقلبات الجوية في الخريف، يتزايد الإبلاغ عن إصابات بالأمراض التنفسية والتي تتشبه أعراضها إلى حد كبير، بيد أن العديد من المتخصصين يطالبون بتوخي الحذر خلال هذه الأونة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، واللجوء إلى الطبيب المختص حال تزايد حدة هذه الأعراض إلى نحو غير مُحتمل.

ومن بين أمراض الشتاء الأكثر انتشارًا: الإنفلونزا، ونزلات البرد، والفيروس المخلوي، فضلًا عن القلق المستمر من احتمالات ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا.

وقال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إن "هذه الفترة من كل عام معروفة بانتشار الفيروسات التنفسية، خاصة مع وجود نشاط للفيروسات، وبالتالي انتشار العدوى بالإنفلونزا والفيروس المخلوي، وكذلك كورونا ومتحوراتها التي لا تزال موجودة وتنشط مع تغير الفصول".

وأوضح "حسني" لمصراوي، أن هذه الفيروسات تصيب حالياً تصيب الجهاز التنفسي العلوي، لكن يجب توخي الحذر على العديد من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بتلك الأمراض، وعلى رأسها كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة أو المناعية، أو الأطفال الذين يعانون من حساسية الصدر.

وأشار إلى أن "الفيروسات التنفسية كلما كان علاجها سريعاً مع بداية ظهور الأعراض، كلما كان الشفاء بشكل أسرع وأسهل"، موجهًا عدد من النصائح بضرورة: التهوية الجيدة والتغذية السليمة للأطفال، والحصول على قسط جيد من النوم، والبعد عن التوتر والشد العصبي، وتقوية المناعة.

وبشأن متحورات كورونا، لفت إلى أن "قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة يتابع أي متحور جديد يتم الإعلان عنه عالمياً، والشيئ الجديد أن كل المتحورات التي ظهرت بعد سلالة أوميكرون لا يوجد بها إصابات خطيرة، رغم سرعة الانتشار، وبالتالي يجب الحذر كذلك".

التقلبات الجوية

ووجهت وزارة الصحة والسكان، عددًا من النصائح المهمة للحماية من المضاعفات الصحية الناتجة عن التقلبات الجوية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ضربت موجة من الطقس المتقلب محافظات مصرية، حيث سقطت الامطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء، كما انخفضت درجات الحرارة بصورة كبيرة.

وأضافت الوزارة أنه يجب على مرضى حساسية الصدر والذين يعانون من ضيق تنفس أو مشكلات في الشعب الهوائية القيام بالآتي:

- تجنب الخروج من المنزل إلا في حالات الضرورة.

- ضرورة ارتداء الكمامة أثناء الخروج من المنازل في وجود العاصفة الترابية تجنباً لدخول الأتربة إلى الشعب الهوائية.

- الجلوس في الأماكن جيدة التهوية والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

- شرب كميات من المياه لا تقل عن 2 لتر في اليوم لتحسين تدفق الدم إلى الرئتين.

- الاهتمام بنظافة أرضيات المنزل وجميع الأسطح ومسحها بالمنظفات والمطهرات.

- تناول مرضى الحساسية للأدوية في مواعيدها وفقاً لإرشادات الطبيبة.

وشددت على ضرورة الحرص على تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لتقوية المناعة ضد العدوى، موضحا أن اللقاح متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه حال الشعور بأي أعراض مرضية أو تنفسية، يجب استشارة الطبيب المختص.

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