نشرة منتصف الليل| اعتماد الضوابط المنظمة للحج السياحي.. وأسباب ارتفاع سعر السكر الحر

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، خلال الساعات الثمانية الماضية، كان أبرزها إعلان حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأماكن سقوط الأمطار، كما أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الساعات الماضية من مساء أمس الأحد على النحو التالي:

اعتماد الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي

اعتمد أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المُنظمة للحج السياحي لعام 1445هـ، وفقاً لأحكام قانون 84 لسنة 2022، المنظم للحج.

وقد تم وضع هذه الضوابط من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، وبمعاونة اللجان الفنية بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة وبمشاركة ممثلي كل من الاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وذلك بما يحقق التميز المستهدف والنهوض بمنظومة الحج السياحي وتطويره.

هل سيؤثر اختطاف السفينة الإسرائيلية على الملاحة العالمية؟.. خبير يُجيب

عقب اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، على حادث اختطاف سفينة من البحر الأحمر من قبل الحوثيين، ونفي إسرائيل بأن تكون السفينة تابعة لها، منوها أن الحادث سيكون له تأثير كبير على الملاحة العالمية.

وأضاف "فرج" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأحد، أن إيران لها 4 أذرع في المنطقة، هم حزب الله في لبنان وحزب الله في سوريا وحزب الله في العراق، والحوثيين في اليمن، لافتًا إلى أن إيران وجهت الحوثيين بضرب منابع البترول، مؤكدًا على أن الحادث عدوان على طريق ملاحة عالمية وسيكون لها تأثير كبير على العالم أجمع، كما أن مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية.

تخفيض سرعة القطارات على بعض الخطوط

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه نظرًا لسوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بكثافة على أنحاء متفرقة من بالبلاد، مما قد يسبب خطورة على مسير القطارات لذا قررت الهيئة تخفيض سرعة مسير القطارات على بعض الخطوط.

وأكدت الهيئة الاستعداد التام لاستقبال فصل الشتاء والأمطار على كافة مواقع الهيئة بغرفة طوارئ رئيسية إلى جانب غرف طوارئ منتشرة على مستوى مناطق الهيئة وذلك لسرعة مواجهة أي مشكلة تؤثر على أمن وسلامة مسير القطارات نتيجة وقوع أمطار.

طقس الاثنين.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار والسيول

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس غدا الاثنين، حيث يوجد أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة مئوية).

وأكدت الهيئة أنه يوجد أمطار متوسطة على مناطق من الاسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ قد تغزر أحياناً على مناطق من دمياط - بورسعيد - بنسبة حدوث (70:60 % تقريبا) رفح - العريش) وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء على فترات متقطعة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يوجد خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من مطروح - المنوفية - الغربية - الشرقية - الدقهلية الاسماعيلية - السويس) بنسبة حدوث 50 % تقريبا، تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة - الجيزة - القليوبية) بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

هل تنخفض كرتونة البيض إلى 80 جنيهًا؟.. مساعد وزير التموين يُجيب

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، نجاح مبادرة خفض الأسعار، وهي حتى الآن جيدة جدًا، ولها تأثير كبير في السوق.

وأضاف "عشماوي"، خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، أن سعر كرتونة البيض انخفضت من 150 جنيهًا لتصل إلى 115 جنيهًا، مؤكدا صعوبة تراجع سعرها إلى 80 جنيه مرة أخرى في ظل ارتفاع أسعار الصرف.

شعبة المواد الغذائية تكشف أسباب ارتفاع سعر السكر الحر

قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن السكر التمويني متوفر وسعر الكيلو 12.60 جنيه، ومخزونه يكفي حتى شهر إبريل المقبل.

وأشار المنوفي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الأحد، إلى أن المنافذ المشاركة في مبادرة خفض أسعار السلع يتوفر بها سكر سعر الكيلو 27 جنيها، موضحًا أن سعر السكر الحر هو الذي ارتفع مؤخرًا، حيث وصل سعر الكيلو إلى 50 جنيها، مرجعا ارتفاعه إلى عدم ضخ كميات تكفي احتياجات السوق.