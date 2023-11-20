أجواء شتوية.. الأرصاد الجوية: نحن في ذروة حالة عدم الاستقرار

النائب العام ووزير العدل في عزاء والد المستشار أحمد رفعت الأمين العام



(مصراوي):

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، آخر تطورات الطقس في مصر، مشيرة إلى أن تم بدء النصف الثاني من فصل الخريف الذي تكون معظم أجوائه شتوية.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن اليوم هو ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية نتيجة تأثر البلاد بمنخفضات الجو العليا ومنخفض سطحي على البحر المتوسط، نتج عنه سقوط امطار متفاوتة الشدة، حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وقالت إن سرعة الرياح وصلت لـ 50 كم في الساعة، وكان هناك اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية، بجانب انخفاض درجات الحرارة، ومن المتوقع استمرار التقلبات الجوية ليوم غدًا ولكن سيكون أقل حدة.

وشددت على ضرورة تجنب الطرق المجاورة للمخرات، حيث من المتوقع أن تصل الأمطار في سيناء للسيول.