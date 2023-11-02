مصطفى بكري: السيسي رفض عرضا مغريا لحل الأزمة الاقتصادية مقابل تصفية القضية الفلسطينية

كتب- حسن مرسي:

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواقف المصرية لا تحتاج شهادة من أحد، موضحًا أن مصر تتحرك في الملف الفلسطيني من منطلق قومي وعروبي، وتتحرك وسط حقل ألغام إقليمي ودولي من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان.

وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن مصر تحدت العالم والقوى الكبرى من أجل فلسطين، ووقفت ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية وضد التهجير، لافتًا إلى أنه اليوم خرجت تصريحات رسمية أمريكية تؤكد رفضهم لتهجير الفلسطينيين.

وتابع: مثل تلك التصريحات لم تكن تخرج إلا بعد موقف مصر.. "مش كل المواقف بتعلن، وكل ما يجري خلف الستار يعلن أمام الجميع، ولكن القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دائمًا يكون هدفًا لهؤلاء المتآمرين ولكنه ومنذ البداية كان موقفه واضحًا حول الملف".

واستكمل: الرئيس السيسي رفض المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية رغم الإغراءات التي عرضت على مصر من حل المشكلة الاقتصادية وما إلى ذلك، وهو ما أربك حساباتهم، وكانت مفاجأة بسببهم وبدأت الصحافة الأمريكية تؤكد أن هناك خيبة أمل في الرئيس السيسي.. قالوا للرئيس تعالى هنحل لك المشاكل الاقتصادية كلها، وندخل الفلسطينيين الأراضي ونعمل سيناريو مع بعض لكنه رفض بشكل قاطع.

واستطرد: مصر لا تتحدث إلا بوجه واحد ولسان واحد، وما يُقال في الخفاء هو ما يُقال في العلن، والشاهد على ذلك تصريحات الرئيس السيسي على الهواء مع وزير الخارجية الأمريكي، ورئيس وزراء بريطانيا.