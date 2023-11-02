بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة

القاهرة - مصراوي:

بدأ قبل قليل، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية؛ لمتابعة عددٍ من الملفات المختلفة.

وتفقد مدبولي، صباح الخميس، بعض المدارس لمتابعة العملية التعليمية، وذلك خلال افتتاح مجمع المدارس بـ "أرض القرية الكونية" بمدينة حدائق أكتوبر بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمسئولين.

وشاهد رئيس الوزراء بعض النماذج للفصول بإحدى المدارس المُجهزة بأحدث الأساليب التكنولوجية، وهى مدرسة "ويلز"، التي تحتوي على معمل للوسائط المتعددة، ومركز تصنيع، ومركزا آخر لتصميم الأزياء، يستفيد بها طلاب المدرسة، فضلًا عن المعامل والحجرات المُخصصة للأنشطة الأخرى المختلفة للطلاب.