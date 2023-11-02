حدث ليلاً| تفاصيل علاج مصابي غزة.. والفيدرالي يثبت الفائدة

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

لماذا ثبت الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي؟

قرر الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) تثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي وذلك بعد اجتماع استمر لمدة يومين.

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"حياة كريمة" تطلق مبادرة لدعم الفلسطينيين بمشاركة طلاب المدارس والجامعات

كشفت مؤسسة حياة كريمة، تواصل جهودها في دعم الأشقاء الفلسطنيين، من خلال إطلاق مبادرة جديدة تحت شعار "من إنسان لإنسان"؛ لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة.

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بعد الفيدرالي.. تثبيت أسعار الفائدة في الإمارات وقطر

قرر مصرف الإمارات المركزي الإبقاء على "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة دون تغيير عند 5.40% اليوم الأربعاء، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في نطاق بين 5.25 و 5.5%.

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البعثة الطبية النرويجية في غزة: 12 مستشفى خرجت عن الخدمة جرّاء قصف الاحتلال

أفاد مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة، بخروج 12 مستشفى في غزة عن الخدمة جرّاء القصف الإسرائيلي.

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الحوثيين: أطلقنا دفعة كبيرة من المسيرات في عمق الكيان الصهيوني ووصلت إلى أهدافها

أطلقت جماعة الحوثيين، دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية على أهداف عدة في عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.

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أطباء بلا حدود: جميع موظفينا غادروا غزة عبر معبر رفح

قالت مؤسسة أطباء بلا حدود، إن جميع موظفيها الدوليين غادروا قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح.

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البعثة الطبية النرويجية في غزة تكشف حقيقة وجود قواعد عسكرية تحت مستشفى الشفاء

أكد مسؤول البعثة الطبية النرويجية إلى غزة: لم أشاهد القواعد العسكرية التي تقول إسرائيل إنها تحت مستشفى الشفاء خلال عملي هناك، وفق تصريحاته لـ«الجزيرة».

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مستشار الرئيس يكشف تفاصيل علاج مصابي غزة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، إن الوضع الطبى فى غزة يتدهور تدريجيا، مبينا أنه يوجد لدينا توافر فى المواد الطبية اللازمة لعلاج لإسعاف وعلاج المصابين الفلسطنيين.

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