فرصة للجميع.. طلب برلماني بحسم كل ما يتعلق بـ"التصالح في مخالفات البناء" نهائيًّا

كتب- نشأت علي:

طالب النائب ضياء الدين داود، بضم كلمة رئيس مجلس النواب إلى لائحة القانون؛ لتكون تحت سمع وبصيرة المسؤولين في ما بعد، قائلًا: هذا ليس تفضلًا؛ ولكن ضرورة حقيقية لما ورد في كلمة رئيس مجلس النواب، بما يفيد مسألة حسم ملف التصالح في مخالفات البناء.

وتابع داود، خلال مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء في الجلسة العامة، اليوم الأحد: أعلن امتناعي عن التصويت لحين مناقشة كل المواد الخاصة بالقانون، وإجمالًا فإن الملاحظات المتعلقة بالمشروع لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار، ولا يجب أن تكون المشكلات معلقة بسبب اشتراطات البناء، وتقنين وضع اليد وغيرها، وأنه منعاً للعودة إلى هذا القانون يجب حسم كل ما يتعلق به بشكل نهائي.

واختتم النائب بأن القانون ليس منحة من أحد، وإنما فرصة لنا جميعًا؛ كي نغلق هذا الملف بشكل نهائي.