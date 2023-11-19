وزير الزراعة: العلاقات المصرية - اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة

كتب- أحمد مسعد:

أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن العلاقات المصرية - اللبنانية متميزة على كافة الأصعدة..مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في لبنان.

جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الزراعة، اليوم الأحد، مع نظيره اللبناني عباس الحاج حسن، لمتابعة ملفات التعاون الزراعي المشترك بين البلدين الشقيقين، خاصة في مجال تبادل السلع الزراعية والتعاون في مجال الاستزراع السمكي، وكذلك متابعة المستجدات في مجال تنمية الصادرات، فضلا عن تسهيل الإجراءات وإزالة كافة العقبات أمام المصدرين من الجانبين.

من جهته، أشاد الوزير اللبناني بالتعاون بين البلدين، موجها الشكر إلى القيادة السياسية المصرية لمساندتها بلاده في مواجهة الأزمات، ومشيرا إلى أن القيادة الرشيدة التي تحكم مصر حاليا تنظر إلى علاقة مصر بلبنان بأنها علاقات أخوة قبل أن تكون تجارية.

وأعرب حسن عن سعادته بأول زيارة له للعاصمة الإدارية الجديدة، واصفها إياها بأنها "حالة من الإبداع" وحلم كبير تحقق في وقت قصير خلال أربع سنوات فقط، مؤكدا رغبة لبنان في الاستفادة من التجارب المصرية الناجحة في الاستزراع السمكي، حيث تحتل مصر مكانة متميزة في هذا المجال.