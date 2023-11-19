مندوب فلسطين: القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير إبراهيم خريشة، مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان، أن الحرب في غزة هي حرب ضد الأطفال والنساء والمستشفيات والكنائس.

وأضاف خريشة، خلال مداخلة هاتفية عبر القاهرة الإخبارية، أن القانون الإنساني سقط بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وأنه يوجد تحرك دولي، ولكن إسرائيل فوق القانون والعدالة انتقائية.

وأشار مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان، إلى أنه يتم التحرك دوليًا؛ لملاحقة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة، فالعدوان الإسرائيلي على غزة فاق جميع تخيلات مشرعي القانون الدولي.

وتابع أن العالم يواجه الآن أزمة إنسانية وأخلاقية بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة، والقيم الانتقائية لا يمكن أن تقود العالم إلى بر الأمان.