حملة السيسي الانتحابية تشكر "المتحدة للخدمات الإعلامية" لهذا السبب

كتب- محمد نصار:

وجهت الحملة الانتحابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قرارها بمنح كل مرشح رئاسي "100 دقيقة إعلانية مجانًا بالكامل" بالتساوي بكافة وسائلها.

وكانت قررت المتحدة للخدمات الإعلامية بكافة وسائلها منح كل مرشح رئاسي 100 دقيقة إعلانية بالتساوي حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

وأوضحت في بيان، الأربعاء، أن ذلك يأتي إعمالا بمبدأ تكافؤ الفرص، وتشجيعا للمنافسة الشريفة التي تعود على الوطن بالنفع والفائدة، على أن تكون هذه الإعلانات مجانًا بالكامل من الشركة، وأن يكون محتواها وفقًا للضوابط والمعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية للانتخابات، وتذاع في أوقات مشاهدة جيدة وبالعدل بين المرشحين.

وجاء ذلك دعما وتأكيدًا لحق المواطن في المعرفة بالمعلومات الخاصة بالمرشحين وأطروحاتهم المختلفة، وتشجيعا للمصريين على خوض حقهم في اختيار مرشحهم بكامل حريتهم، دون الانحياز إلى أحد.