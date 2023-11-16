توجيه عاجل من رئيس الوزراء لمنع المضاربات في أسعار السكر وبعض السلع

كتب- محمد نصار:

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعات متفاوتة في أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق رغم مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع.