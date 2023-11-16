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BBC

توجيه عاجل من رئيس الوزراء لمنع المضاربات في أسعار السكر وبعض السلع

01:05 م الخميس 16 نوفمبر 2023

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد نصار:

كلّف الدكتور مصطفى مدبولي وزراء، التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والتجارة والصناعة، والجهات الرقابية المعنية بسرعة وضع تصور لمنع المضاربات التي تحدث في بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها السكر، مؤكدًا أن الدولة ستتخذ أي قرارات لوقف هذه الممارسات.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي اليوم في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يذكر أن الأيام الماضية شهدت ارتفاعات متفاوتة في أسعار عدد من السلع الأساسية في الأسواق رغم مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع.

الدكتور مصطفى مدبولي منع المضاربات أسعار السكر مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع المضاربات في أسعار السكر

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