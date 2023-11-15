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إبراهيم عيسى: اقتحام مجمع الشفاء بغزة مشهد همجي ووحشي وانتهاك للإنسانية

09:59 م الأربعاء 15 نوفمبر 2023

إبراهيم عيسى

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كتب - مصراوي:

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن اقتحام الاحتلال الاسرائيلي مجمع الشفاء الطبي جريمة، حيث تجولت في حجراته وغرفه وحاصرت الدبابات ساحاته، مؤكدا أن اقتحام المستشفى صورة من صور الهمجية والإجرام الدولي واللا إنسانية والوحشية.

وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الاحتلال ظهر في مشاهد وهو يقدم أدوات طبية ومعدات لتصور أنها احتلال إنساني ولكن دخول المستشفى جريمة وحشية، قائلا: "محدش كان يتوقع انها توصل لهذا الحد اقتحام المستشفى وإسرائيل ارتكبت كل جرائم الحرب".

وتابع: "الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال الحرب على غزة تعادل كل الجرائم التي ارتكبتها كل الجيوش في العالم خلال الحروب"، لافتا إلى أن إسرائيل هي أول من صنعت فكرة النفاق ووضعتها في غزة.

إبراهيم عيسى اقتحام مجمع الشفاء بغزة مشهد همجي ووحشي انتهاك للإنسانية الإجرام الدولي واللا إنسانية

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