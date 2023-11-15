الأمطار والسيول وإدارة الطوارئ.. وزيرا الري والتنمية المحلية يتابعان تنفيذ تكليفات الرئيس

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي، بمراجعة موقف المعدات الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ وتجهيز مراكز الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات، ومراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة لها، ومتابعة جاهزية محطات الرفع ومراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وأيضًا متابعة موقف الاستعدادات الحالية للتعامل مع فترة الأمطار الغزيرة والسيول .

واستعرض الجانبان الحالة الفنية للمعدات التابعة لوزارة الموارد المائية والري بإجمالي ٥٦٥ معدة تتنوع بين (حفارات- لوادر- أوناش- بلدوزرات- قلابات- كساحات- صنادل.. وغيرها) .

وتم استعراض إمكانات مراكز الطوارئ الستة الرئيسية التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري والتي تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهي مراكز (مريوط- الوادي- أم صابر- أبو سكين- سيناء- كوم أمبو)؛ والتي تخدم الخمسة الأولى منها محافظات الوجه البحري، بينما يخدم مركز كوم أمبو محافظات الوجه القبلي، ومخطط أن يتم إنشاء مركز آخر لخدمة الوجه القبلي، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع؛ مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة إلى امتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٥- ٢.٠٠) م٣/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت أمبير إلى ١.٥٠ ميجا فولت أمبير، وتمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء عدد ١٢٠ وحدة طوارئ (كهرباء/ ديزل)؛ توجد بمواقع محطات الرفع الحرجة بالوجهَين البحري والقبلي .

وتم مناقشة التنسيق المشترك في ما يخص التصدي لظاهرة إلقاء المخلفات بالمجاري المائية؛ خصوصًا المصارف والتي تصل إلى المحطات، وتؤدي إلى تعطيل وحدات الرفع، وأيضاً رفع المخلفات التي يتم تجميعها بواسطة ماكينات نظافة الأعشاب الواقعة أمام المحطات، خصوصًا المحطات الواقعة داخل الكتل السكنية .

وأكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، قيام الوزارة بالتنسيق بشكل دائم مع كل الوزارات والمحافظات والأجهزة المعنية للاستفادة بإمكانات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لاستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ، مع العمل على توفير التمويل اللازم؛ لرفع كفاءة المعدات الموجودة ببعض المحافظات، مع وضع جدول زمني، لتنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة .

وأشار سويلم إلى حرص الوزارة على صيانة وإحلال محطات الرفع بمختلف المحافظات؛ اعتمادًا على دراسات فنية دقيقة وبخطة زمنية محددة، لضمان قدرة هذه المحطات على رفع كميات المياه المطلوبة لأعمال الري والصرف، وغيرها من الاستخدامات والتعامل أيضًا مع حالات الازدحامات المائية وحالات الطوارئ، حيث يتم تحديد محطات الرفع والنقاط الساخنة بالشبكة؛ لضمان جاهزية المحطات وإصلاح أي أعطال قبل الأول من شهر أكتوبر، ومتابعة جاهزية وحدات الطوارئ وتطهير أحواض المص الخاصة بها وعمل العمرات المطلوبة، وصيانة كل المحولات والمآوي الخاصة بها؛ منعاً لدخول مياه الأمطار إليها .

ويتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بالتنسيق مع شركات الكهرباء؛ لضمان توفير التغذية الكهربائية للمحطات بالشكل الذي يسمح بعملها في كل الأحوال؛ خصوصًا خلال فترات الطوارئ، وتأكيد جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات التي تعمل بالمحركات الديزل .

وأكد سويلم استمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والأدوية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه السيول، مع تأكيد الدور المهم لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي) التي توجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية في إزالة كل أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراء التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية؛ بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول دون أي عوائق قد ينتج عنها ازدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات .

وأشار سويلم إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حاليًّا، مشيرًا إلى دور مركز التنبؤ التابع للوزارة في رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول .

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على توجيهات الرئيس السيسي بقيام المحافظين بمراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث وبصفة خاصة السيول والأمطار الغزيرة من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة، وفقاً للإمكانات المتاحة بالمحافظات لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع مع المحافظات الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسي، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من رئيس الوزراء لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية في ما يخص الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة؛ حيث يتم افتتاح المراكز التي يتم الانتهاء منها بحضور رئيس الوزراء وآخرها مركز الشبكة الوطنية بمحافظة الفيوم .

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية التنسيق والتعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الموارد المائية والري والمحافظات في ما يخص مواجهة الأزمات والكوارث والتعامل مع السيناريوهات الخاصة بالأمطار والسيول لسرعة التدخل ومواجهة أي أحداث طارئة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانات والمعدات المتاحة لدى وزارة الري والتنسيق بين المحافظات وبعضها في حالة الطوارئ.

وأوضح آمنة أن هناك متابعة يومية مع المحافظات في ما يخص متابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة وإزالة أي تعديات على مخرات السيول بالمحافظات؛ للحفاظ على أرواح المواطنين في حالة وجود سيول أو أمطار غزيرة .

وأشار آمنة إلى أهمية الانتهاء من صيانة ورفع كفاءة وإصلاح كل المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية لتكون جاهزة للعمل بنسبة ١٠٠% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى تشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كل محطات الصرف الزراعي وتطهير الترع بالتنسيق مع الإدارات العامة للري بالمحافظات .