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بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير الصحة ونظيره التركي بمعهد ناصر

10:59 ص الأربعاء 15 نوفمبر 2023

الدكتور خالد عبدالغفار

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كتب - أحمد جمعة:
يعقد بعد قليل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، مؤتمراً صحفياً مع نظيره وزير الصحة التركي الدكتور فخر الدين كوجا، داخل مستشفى معهد ناصر.

ويتناول المؤتمر جهود التنسيق المشترك بين مصر وتركيا في المجال الصحي بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة التركية، تسيير سفينة محملة بمستلزمات إغاثية، تضم مستشفيات ميدانية، عربات إسعاف، ومولدات كهرباء؛ لعلاج ضحايا الحرب من الفلسطينيين في غزة.

وأضاف وزير الصحة التركي فخر الدين كوجا، إن السفينة حُملت بـ 51 حاوية من الإمدادات الطبية ومولدات كهربائية و20 عربة إسعاف، على متن سفينة من ميناء السنجق في مدينة إزمير للإرساء في مصر وتقديم الخدمات المزمعة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة معهد ناصر

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