الطقس الآن.. الأرصاد تُعلن مناطق سقوط الأمطار

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفدًا من نقابة العاملين بالمالية والضرائب

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شرق البلاد والدلتا ومدن القناة يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا.

وأكدت الهيئة في بيان لها اليوم، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة 25 درجة.

وتابعت الهيئة: توجد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى تكون رعدية أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر تمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة".

وأضافت: يوجد نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.