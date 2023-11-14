محافظ الجيزة: نؤهل الشباب لكونهم محورا استراتيجيا في بناء الجمهورية الجديدة

الجيزة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة حرص الدولة على تأهيل وتمكين الشباب لكونهم محور استراتيجي في بناء الجمهورية الجديدة وإنشاء قاعدة قوية ومتنوعة من الكفاءات الشبابية بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظة لمبادرة (شباب يدير شباب YLY)، وأطلقتها وزارة الشباب والرياضة للعام الخامس، وتعد أحد أهم المشروعات الشبابية لتمكين الشباب من الجامعات والمدارس في توسيع قاعدة تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

وقال المحافظ إن ذلك يأتي في إطار سعي الدولة للدفع بالشباب في عدد من المناصب السياسية والقيادية، مؤكدًا إيمان الدولة وقيادتها ومختلف أجهزتها بالشباب وقدرتهم على صنع الفارق بمختلف المجالات من خلال تولي منصب نواب المحافظ من الشباب لم تتجاوز أعمارهم الـ40 عامًا.

وتابع أن نسبة الشباب بالدولة 21% من التعداد السكاني والتي تتراوح مراحلهم العمرية (18 - 29) عام وهي الفئة الأقرب لأعمار شباب المشروع، منوهًا بأن المحافظة قامت بتغيير معادلة القيادة بأجهزتها وأصبح الشباب له دور قيادي.

وأضاف أنه تم تكليف النسبة الأكبر من نواب رؤساء الأحياء والمراكز والمدن من الشباب بنسبة 90%، كما تم تصعيد الكفاءات منهم لتولي منصب رئيس الحى أو المدينة إلى جانب رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات.

وخلال الاحتفالية، كرم شباب المبادرة محافظ الجيزة لدعمه الدائم للشباب ومشاركتهم الفعاليات والمبادرات الهدافة للاستماع لهم والتحاور معهم باعتبارهم قادة المستقبل وأمل الأمة في النهوض والتنمية لبناء دولة قوية وقادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي السياق، قال محافظ الجيزة - في كلمته خلال الحفل - إن مصر تواجه تحديات كبيرة داخلية وخارجية إلى جانب تزايد الصراعات والإضطرابات التى تحيط العديد منها بحدود وطننا العزيز، وعلى الرغم من ذلك نجحت في تنفيذ عدة مشروعات ضخمة لتغيير مستقبل الاستثمار والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات في مصر مما يسهم في تخفيف الأعباء المواطنين وتحسين سبل معيشتهم.

وأضاف أنه تم تنفيذ 1809 مشروعات قومية ضخمة على مستوى محافظة الجيزة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وضمت محطات مياه شرب وصرف صحي ومستشفيات ومدارس ومحاور مرورية تعدت تكلفتها الإجمالية 400 مليار جنيه.

وأوضح أنه تم تنفيذ 10 محاور مرورية عملاقة حققت نقلة نوعية ونهضة تنموية بشبكة الطرق، وذلك في إطار دعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، بجانب تطوير ورفع كفاءة 3685 محورًا مروريًا وطريقًا وشارعًا رئيسيًا وداخليًا خلال الفترة (2014 - 2023)؛ لتقليل المدة الزمنية ونسبة التلوث البيئي.

وتابع أن المحاور المرورية ضمت تحويل محوري المريوطية والمنصورية وطريق سقارة السياحي من بؤر للتلوث والعشوائية والتكدسات المرورية لطرق سياحية ومزارات حضارية تعد كل منها واجهة مشرفة للمحافظة، بجانب استحداث العديد من المحاور لربط شمال المحافظة بجنوبها كمحوري الفريق كمال عامر وعمرو بن العاص.

ولفت إلى أن المشروعات تضمنت تطوير وتوسعة للمحاور القديمة كتوسعة وتطوير محور (محمد أنور السادات) ترسا سابقًا الذي جاء لاستيعاب حركة المرور بعد بدء أعمال مترو الأنفاق بشارع الهرم ومحور (المهندس شريف إسماعيل) الطريق الأبيض سابقًا، ومحور (أبو رواش) الكابلات سابقًا، وتوسعات الطريق الدائري ومحور 26 يوليو ومحور طريق المنشية.

وأشار إلى أن مشروعات مياه الشرب شهدت خلال ثلاث سنوات طفرة تنموية غير مسبوقة أدت لضخ مليون م3 من المياه النقية الإضافية ساهمت في حل مشكلة انقطاعات المياه وضعف الضغوطات بالعديد من المناطق على مستوى المحافظة، بجانب خدمة 49% من المناطق المحرومة بمشروعات الصرف الصحي تصل النسبه إلى 65% مع دخول مشروعات حياة كريمة الخدمة.

وتابع أنه تم أيضًا إنشاء مشروعات الإسكان بديل المناطق العشوائية غير الآمنة، حيث تم إنشاء 11 ألفًا و424 عمارة سكنية بالطراز الحضاري بإجمالي 274 ألفًا و797 وحدة سكنية لتسكين قاطني المناطق غير الآمنة بتكلفة حوالي 57 مليار جنيه بخلاف تطوير المناطق غير المخططة بتكلفة 500 مليون جنيه، فضلًا عن مبادرة (حياة كريمة) التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للارتقاء بمستوى حياة المواطنين في الريف.

ولفت إلى المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف والذي وصلت تكلفته لحوالي 2.5 مليار جنيه، حيث تم تبطين 65 ترعة حتى الآن بجانب 58 ترعة أخرى جاري تبطينها بتكلفة 196 مليون جنيه، وذلك بخلاف الترع المستهدف تبطينها خلال عام 2024 بطول 207 كم.

وتم خلال الاحتفالية، إستعراض فيديو عن إنجازات مشروع شباب يدير شباب (YLY) على مدار 4 سنوات في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، وكذلك الاستماع إلى الشباب المشاركة والتحاور معهم.

وفي السياق، أشاد محافظ الجيزة بمجهودات الشباب المشاركين بالمبادرة ومشاركتهم الإيجابية في الخدمة المجتمعية وفي تنظيم العديد من الأنشطة الشبابية، واستمع للجهود التي يبذلها أعضاء المبادرة لخدمة الشباب والمجتمع وناقشهم في خططهم المستقبلية المستهدف تنفيذها خلال الفترة القادمة.

وأكد تقديم الدعم الكامل لشباب المبادرة؛ لتوسيع وتعميق دائرة الحوار معهم وبناء وتنمية قدراتهم وحثهم على المشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، منوهًا بأنه من أحد الأفكار التي يتمنى أن تتحقق هي أن يكون لكل شارع مجلس إدارة يتولي مهام الحفاظ على التطوير والتنمية به من أجل الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة.

من جانبهم.. أعرب الشباب عن سعادتهم لاستقبال محافظ الجيزة لهم ومشاركتهم افكارهم وتطلعاتهم، مؤكدين سعيهم الدائم نحو خدمة المجتمع والمشاركة الداعمة في كافة الانشطة المجتمعية والرياضية والثقافية بالمحافظة.