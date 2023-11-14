تعيين محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

القاهرة- أ ش أ:

أصدرت وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

يُذكر أن محمد عبد الدايم، بدأ العمل في وزارة الثقافة عام 1999، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني عام 2003، حيث قضى منحة التفرغ ضمن الجائزة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، لمدة عام ونصف، لدراسة الإدارة الثقافية، كما أسس مركز وكالة الغوري للفنون، وعمل كمدير له من عام 2005 حتى 2013.

كما عمل مديرًا لإدارة التدريب من 2018 إلى 2019، وأشرف على تأسيس مبادرة "كريتيف سيركلز" كحاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين، وهي الأولى من نوعها في مصر، وعمل في وزارة الشباب والرياضة مديرًا تنفيذيًا للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، وخبيرًا بوحدة السياسات منذ عام 2021.

وعمل في عدة شركات علاقات عامة مختصة بتنظيم الفعاليات الكبرى في مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.