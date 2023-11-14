9 قطاعات.. ننشر خريطة مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

كتب- محمد نصار:

يعتبر مشروع ميناء الإسكندرية الكبير من أهم مشروعات الموانئ والنقل البحري في مصر لما له من أهمية خاصة في مجال تحويل مصر إلى مركز عالمي من مراكز التجارة واللوجستيات.

وحصل "مصراوي" على مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، الذي تبلغ عدد أرصفته 101 رصيف، بطول إجمالي 30 كم وبأعماق تصل إلى 20 مترًا.

وتضم مشروعات تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير إنشاء محطة تحيا مصر، ورصيف 3/85، وكباري هويس المالح، والبنية التحتية للساحات الجديدة.

كما تضم المشروعات إنشاء رصيف الخدمات البحرية، ورصيف 100 ، ومحطة الصب الجاف النظيف، والمنطقة اللوجستية، ونجع إسو، ونجع الألومنيوم.

وفيما يلي الخريطة الكاملة لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.