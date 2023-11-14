إعلان

BBC

9 قطاعات.. ننشر خريطة مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

12:28 م الثلاثاء 14 نوفمبر 2023

ميناء الإسكندرية الكبير

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد نصار:

يعتبر مشروع ميناء الإسكندرية الكبير من أهم مشروعات الموانئ والنقل البحري في مصر لما له من أهمية خاصة في مجال تحويل مصر إلى مركز عالمي من مراكز التجارة واللوجستيات.

وحصل "مصراوي" على مخطط تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير، الذي تبلغ عدد أرصفته 101 رصيف، بطول إجمالي 30 كم وبأعماق تصل إلى 20 مترًا.

وتضم مشروعات تنفيذ ميناء الإسكندرية الكبير إنشاء محطة تحيا مصر، ورصيف 3/85، وكباري هويس المالح، والبنية التحتية للساحات الجديدة.

كما تضم المشروعات إنشاء رصيف الخدمات البحرية، ورصيف 100 ، ومحطة الصب الجاف النظيف، والمنطقة اللوجستية، ونجع إسو، ونجع الألومنيوم.

وفيما يلي الخريطة الكاملة لمشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.

1

ميناء الإسكندرية الكبير رصيف الخدمات البحرية مشروعات ميناء الإسكندرية

فيديو قد يعجبك:

محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market