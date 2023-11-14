نشرة التوك شو.. تصريحات زهران وارتفاع الدولار وشح السجائر وأزمة السكر

تناولت برامج التوك شو، اليوم الأحد، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- فريد زهران: أمريكا تتحمل وزر الجريمة الإسرائيلية في غزة أمام التاريخ

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة أمر يؤلمنا جميعا، ونرى طوال الوقت قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وهذه بشكل واضح جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن الرأي العام العالمي والشعوب الغربية تستيقظ الآن وتتفهم أكثر ما يحدث داخل قطاع غزة من وحشية، لكن هناك تواطؤاً من الحكومات الغربية تجاه هذه الجريمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

- فريد زهران: الاقتصاد المصري واعد للغاية وقادر على استيعاب استثمارات هائلة

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه يرى أن القرار عندما يأتي بطيئا يكون غير ناجز، فالسرعة تحفز المستثمر المحلي وتعيد الثقة بالسوق، لافتا أن الاقتصاد المصري واعد للغاية، وقادر على استيعاب استثمارات هائلة.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC": أن مصر في منطقة من العالم بها فوائض مالية كبيرة للغاية، ويوجد في مصر قدرات بشرية وبنية أساسية ومقومات غير عادية لاستيعاب استثمارات هائلة، ولكن لا يوجد أوضاع تنافسية والسوق ليس موثوقاً فيه ثباته واستقراره.

وأشار إلى أنه لابد في إعادة الزمن بالجداول الزمنية فيما يخص المشروعات الكبرى، وإعادة جدولتها تساوي توفير موارد مالية يمكن استخدامها في مجالات أخرى.

- أديب عن شح السجائر وارتفاع أسعارها: عندنا مليون مشمش في مصر أصبحوا مليارديرات

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار السجائر في مصر وشحها في الأسواق، مشيرًا إلى أن أسعار السجائر الأجنبية تخطت حاجو 125 جنيه بالرغم من سعرها الرسمي المقرر من الشركات المصنعة بـ69 جنيهًا.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: فيه علامات استفهام كبيرة في مصر، عارفين الناس بتغتني إزاي في مصر، مكسب السجاير وصل لأكتر من 50%، التاجر بيكسب أكتر من مستر فيلب موريس في نيويورك.

وتسائل مقدم الحكاية: "عايز تقنع التاجر يبيع السجاير المستوردة بـ70 جنيه لما ممكن يبيعها بـ125 جنيه، طب إزاي؟.. عندنا مليون مشمش في مصر أصبحوا مليارديرات"، لماذا لا تريد الشركات المصنعة قلب هرم التوزيع لتجار التجزئة؟.

- عمرو أديب عن أسعار السكر: لغز حقيقي.. والناس مش قادرة تشترى

علق الإعلامي عمرو أديب، على ارتفاع أسعار السكر في الأسواق، قائلًا إن سعر كيلو السكر تجاوز الـ49 جنيها في الأسواق.

وقال أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، نحن الآن في لغز حقيقي، مصر لديها إنتاج من القصب والبنجر إيه دخل الدولار في الأمر؟، احترم الأزمات لكن عايزين نعرف سبب ما يحدث.

وتابع مقدم الحكاية: يبدو أن السوق أقوى من الحكومة، الوزارة تصرح بأن السكر متوفر ولا وجود لأزمة في الأسواق، موجهًا رسالة للمواطنين: "اتعبوا شوية ودورا على السكر اللي بـ27 جنيه"، مضيفًا: مش عايز أشوف حد بيضحك على الناس كفاية.. في شيء غير طبيعي والناس مش قادرة تشترى.

- عمرو أديب عن الارتفاع الجنوني للدولار بالسوق السوداء: "الرقم غريب"

عقب الإعلامي عمرو أديب عن ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، قائلا: النهاردة هو أعلى سعر للدولار من أول ما ابتدينا السوق السوداء فى مصر.. ومن أول الثمانينات لغاية النهاردة".

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين: الرقم غريب ومحدش فاهم حاجة.. الناس لما تطلب مفيش بالرغم من تباطؤ فى التضخم جراء الركود، متسائلًا: فيه بلد التضخم بتاعها يومي؟.. فيه حتة في الدنيا الأسعار بتزيد فيها مرة أو مرتين يوميًا؟".

وأضاف مقدم برنامج الحكاية اليوم، أن هناك ركود تضخمي ولا أحد يقوم بشراء السلع بنفس المستوى السابق، وهناك تقليل في الاستهلاك، مشيرًا إلى أن هناك زيادة في الأسعار والزيادة نعلم أنها غير حقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد تصدي من الحكومة لارتفاع الدولار.

- "الخارجية الأمريكية": قلقون بشأن المدنيين بغزة ونحاول إطلاق سراح المحتجزين

قال ساميويل وربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن بلاده تبذل كل ما في وسعها؛ لإطلاق سراح المحتجزين الاسرائيليين في غزة، مشيرًا إلى أن أن الولايات المتحدة تتواصل مع إسرائيل دبلوماسيًا لتقليص الضرر بحق المدنيين، مع مراقبة الأوضاع في قطاع غزة مؤكدًا أن على إسرائيل مسؤولية كبيرة بتجنيب المدنيين أي خسائر.

وأضاف وربيرج، خلال مداخلة عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء الإثنين، أنهم يعملون على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحماية المدنيين، موضحًا أن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد بشأن المدنيين في قطاع غزة.

- الكيلو بـ27 جنيهًا.. التموين تكشف علاقة شهر رمضان بنقص السكر في الأسواق

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس البورصة المصرية للسلع، إن السكر سلعة أساسية للمواطن المصري، مشيرا إلى أن بعض التجار يبدؤون في تخزين السكر استعدادًا لشهر رمضان.

أضاف "عشماوي" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين أن التخزين من بعض الشركات والتجار هو سلوك اعتادوا عليه قبل شهر رمضان، مبينا أنه الدولة لديها مخزن استراتيجي من السكر وهو أمن.

وأردف عشماوي، أن سعر السكر في المنظومة التموينية، 12.60 قرش، ويتم استيراده من الخارج بتكلفة 740 دولارا للطن بالإضافة إلى 70 دولا كلفة الشحن والتأمين ،منوها أن الدولة لديها اكتفاء ذاتيا من السكر بنسبة تصل إلى 90%، مبينا أن الدولة استوردت 100 ألف طن سكر لسد الفجوة الحالية في الأسواق.

- ميناء القاهرة الجوي: محاولة الاختراق لم تؤثر على الأنظمة وتحديد مصدرها قيد التحقيق

قال عبد الخالق محمد لطفي رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشركة ميناء القاهرة الجوي، إن تعرض الموقع الإلكتروني للمطار لمحاولة اختراق لم يؤثر على الأنظمة التشغيلية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الاثنين، أن الهجوم استهدف الموقع الإلكتروني للمطار، موضحا الأمر لم تكن له أي علاقة بأنظمة مطار القاهرة كما أن عملية التشغيل لم تتأثر.

وأشار إلى أن التعرض لمثل هذه الهجمات أمر معتاد، إلا أنّ الهجمة الأخيرة كانت مختلفة نوعا ما كونها استهدفت إسقاط الموقع بشكل كامل وإخراج الموقع عن العمل لفترة زمنية.

