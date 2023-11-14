الإسلام أعلن الحرب عليه.. أمين الفتوى يكشف حُكم الزاني وعقابه

كتب- محمد أبو بكر:

قال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التحرش الجنسي حرام شرعًا، وكبيرة من كبائر الذنوب، وجريمة يعاقب عليها القانون، ولا يصدر إلا عن ذوي النفوس المريضة والأهواء الدنيئة.

وأضاف أمين الفتوى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع عبر فضائية "الناس"، اليوم الاثنين، أن الشرع الشريف عظّم من انتهاك الحرمات والأعراض، وقبّح ذلك ونفر منه، وأن الشرع توعد من يفعل ذلك بالعقاب الشديد في الدنيا والآخرة.

وأشار عبدالسميع، أن الشريعة جعلت انتهاك الحرمات والأعراض من كبائر الذنوب، موضحًا أن التحرش الجنسي جريمة ومن كبائر الذنوب وأفعال المنافقين.

ولفت إلى أن، الإسلام أعلن الحرب على الزاني، وتوعده بالعقاب.