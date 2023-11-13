المفوضية الأوروبية: غزة في حاجة لمساعدات عاجلة ويجب إزالة عوائق وصولها

كتبت- داليا الظنيني:

قال بالاز أوجفاري، متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، إن المفوضية قدمت المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة 4 مرات، بالتعاون مع المنظمات الشريكة لنا، مثل الهلال الأحمر المصري، ونقوم بتحويلها لمطار العريش تمهيدا لدخولها إلى غزة.

وأضاف أوجفاري، خلال مداخلة عبر سكايب مع قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الاثنين، أن المهم الآن بشكل كبير هو احترام القانون الدولي، الذي لا يعرف التمييز وفق أي معايير سواء اللون أو الجنس.

وأوضح متحدث المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية، أن هناك احتياج شديد للمساعدات في غزة، ويجب إيصال هذه المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل ضروري ومستمر.

وذكر متحدث المفوضية الأوروبية، أن تقديم المساعدات وحماية المدنيين، يكون من خلال التنسيق مع المنظمات الشريكة مثل الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات غير الحكومية، إضافة إلى الجسور الجوية.

وأكد، وجود علاقات طيبة مع السلطات المصرية، ساعدت على إيصال المساعدات.