الطقس الآن.. سحب منخفضة وأمطار على هذه المناطق

وزير الري: تطهير 22 ألف كم مصارف وتوسيع وتعميق "10 ملايين مترًا" سنويًّا

كتب- محمد نصار:

أظهر آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية، تكون بعض السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق.

وكانت سجلت عدة محطات رصد تابعة للهيئة العامة للأرصاد الجوية، شبورة مائية كثيفة وضباب وانخفضت الرؤية الأفقية على مناطق متفرقة اليوم.

وتستمر اليوم فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، تمتد خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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