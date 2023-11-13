وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم يتابعان مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون

كتب- محمد نصار:

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا عبر خاصية الفيديو كونفرانس مع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم.

جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات والاجتماعات الدورية للجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزيرة البيئة، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية، لمتابعة تنفيذ مشروعات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الاجتماع تناول آخر تطورات تنفيذ ما تم من مشروعات لإعادة التوازن وإحياء البحيرة مع تطويرها وذلك من خلال إجراءات إقامة المصنع الجديد للشركة المصرية لاستخراج الأملاح والمعادن "إميسال" شمال البحيرة، بالإضافة إلى بحث الإجراءات الخاصة بتوصيل المرافق.

وأضافت وزيرة البيئة أن الاجتماع بحث خطط الاستزراع السمكي داخل البحيرة، واستعراض آخر إجراءات ما تم بمحطة معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي بكوم أوشيم، وحل مشكلة الصرف الصحي على البحيرة، والتي تتم من خلال وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالتعاون مع بنك إعادة الإعمار الأوروبي، لتحسين خدمات الصرف الصحي بالفيوم ، بدلًا من الصرف على البحيرة، والمصارف المؤدية لها.

وأكدت وزيرة البيئة، أن المشروعات التي يتم تنفيذها لإعادة التوازن البيئي للبحيرة، تأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية للارتقاء بالبحيرات على مستوى الجمهورية، مؤكدة ضرورة متابعة أعمال تلك المشروعات، ومدى توافقها بالخطط الزمنية المتفق عليها، بما يساهم في تحقيق التنمية والتطوير على كل المحاور.

ومن جانبه، استعرض المحافظ، جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، والتنسيقات التي تمت مع الجهات ذات الصلة بهذا الشأن، وموقف توصيل المرافق لمصنع إميسال الجديد لاستخراج الأملاح من بحيرة قارون، ومشروعات الصرف الصحي الممولة من القرض الأوروبي، كأحد مكونات مشروع إعادة التوازن البيئي للبحيرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين وزير الإسكان، ووزيرة البيئة، ومحافظ الفيوم، لبحث الموقف التنفيذي لهذه المشروعات.

ولفت "الأنصاري" إلى التنسيق المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات، وعدد من الجهات البحثية، لتشكيل مجموعات عمل وإجراء الفحوص المعملية والحقلية الخاصة بإنزال دفعات جديدة من الأنواع المختلفة من الأسماك والقشريات لبحيرة قارون.

وطالب المحافظ في ختام كلمته بسرعة عقد اجتماع للجنة الوزارية، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن جهود التوازن البيئي للبحيرة.

وأضاف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لعمل عملية تطوير وتطهير لمصرف البطس واستكمال أعمال التطهير لشواطئ البحبرة، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل على تكريك وتعميق بحيرة قارون في بعض الأماكن التي تتراكم بها الرواسب الطينية، وإمكانية إنزال بعض أصناف الأسماك كتجربة أولى، مع وجود ضوابط وتشديد الرقابة على الصيد المخالف والجائر في الـ 4 أشهر الأولى.

حضر الاجتماع الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور عيد الراجحي، مسؤول ملف نوعية المياه والبحيرات بالوزارة.



