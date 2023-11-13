حدث ليلاً| شروط الحصول على معاش الطفل.. وأسعار الحج السياحي للعام الجديد

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

متحدث الرئاسة: موقف مصر واضح بشأن استعادة سوريا لأمنها واستقرارها

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوري بشار الأسد، مؤكدًا أن سوريا لها وضعية خاصة عند الشعب المصري.

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الرئاسة تكشف دوافع لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الإيراني

كشف المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي بأسم رئاسة الجمهورية، عن دوافع لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي.

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الرئاسة تنفي وجود أي خلافات في العلاقات المصرية السعودية

نفى المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، وجود أي خلاف في العلاقات المصرية السعودية خلال الفترة الحالية.

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"يتحملون المسؤولية".. الاحتلال يهدد أهالي لبنان بسبب قصف حزب الله على الحدود

قال المتحدث العسكري الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يواصل ضرب أهداف لحزب الله والمساس بالمدنيين الإسرائيليين في دوفيف أمر خطير.

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أطباء بلا حدود: فقدنا الاتصال بموظفينا داخل مستشفى الشفاء منذ الليلة الماضية

دعت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الأحد، إلى وقف الهجمات على مستشفيات غزة وتوفير ممر آمن لمن يرغبون في مغادرتها.

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المقاومة تنشر مشاهد إسقاط طائرة إسرائيلية بقذائف الهاون في غزة

نشر الإعلام العسكري لفصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الأحد، مشاهد لعملية استهداف طائرة إسرائيلية بصاروخ محمول على الكتف.

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التضامن تكشف شروط الحصول على معاش الطفل

قال محمد حسين، رئيس الإدارة المركزية للحماية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن هناك ثلاث مستحقة لمعاش الطفل طبقا للقانون ١٢ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته فى المادة ٤٩ منه، وهم الأيتام سواء الأبوين أو يتيم الأم التى تزوجت، وكريم النسب، والفئة الثانية أبناء المسجون، لافتا إلى أن الفئة الثالثة هم أبناء المطلقة التى تزوجت أو سجنت.

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السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من رئيس وزراء النرويج لبحث تطورات الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من يوناس جاهر ستوره، رئيس وزراء النرويج.

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انتصار السيسي تتلقى اتصالًا من قرينة الرئيس التركي وتبحثان تطورات الأوضاع الإنسانية بغزة

تلقت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اتصالا هاتفياً من السيدة أمينة أردوغان، قرينة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى خلاله تأكيد الاعتزاز بالعلاقات الأخوية بين الشعبين المصري والتركي، مع تأكيد الحرص على دفع جهود التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة تمكين المرأة، وتعزيز رعاية الأجيال الجديدة من الأطفال والشباب، ودور المؤسسات الاجتماعية في دعم التنمية وبناء القدرات.

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مدير مجمع الشفاء بغزة: إسرائيلي عرض تزويدنا ب 2000 لتر وقود وطلبنا تحويلها عبر الصليب الأحمر

قال مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة، اليوم الأحد، أن شخصًا إسرائيليًا عرض تزويدهم بـ 2000 لتر وقود، مؤكدا قبوله وطلبه تحويلها عبر الصليب الأحمر.

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تصل لـ 400 ألف جنيه.. "السياحة" تكشف أسعار الحج السياحي للعام الجديد 1445هـ

قال أحمد وحيد، عضو غرفة شركات السياحة، إن أسعار الحج البري ستكون هذا العام 195 ألف جنيه، فيما تكون أسعار الحج الاقتصادي 210 آلاف جنيه.

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