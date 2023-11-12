عبدالسند يمامة: فلسطين قضية القضايا.. ولا يمكن أن تتم تنمية دون حلها



(مصراوي):

قال المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، إنّ ما حدث في السابع من أكتوبر في فلسطين كان مفاجأة للعالم كله، لذا كانت الانفعالات متباينة، مشيرًا إلى أن الغرب أعلن دعمه لإسرائيل بسبب أهميتها الاستراتيجية.

وأضاف "يمامة"، في حواره مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "انتخابات الرئاسة"، على قناة "المحور"، أنّ استمرار إسرائيل مسألة مهمة جدا لامريكا والدول العربية لاستنزاف وإضعاف المنطقة، بالإضافة إلى تأثير اللوبي اليهودي في الدول الغربية.

وتابع المرشح الرئاسي، أن ما يحدث في قطاع غزة يعبر عن خلل في التوازن، موضحًا: «غزة ركن أساسي من القضية الفلسطينية، ولكنها ليست كل فلسطين وهي قضية القضايا ولا يمكن ان تتم التنمية أو الاستثمار الحقيقي دون حل هذه القضية».