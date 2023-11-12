القوات المسلحة تنظم المؤتمر السنوي الخامس للجراحات الدقيقة في المسالك البولية

كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية بالتعاون مع المجمع الطبي للقوات المسلحة بالإسكندرية، المؤتمر السنوي الخامس لدول حوض البحر الأبيض المتوسط للجراحات الدقيقة في المسالك البولية.

تم عقد المؤتمر على مدار 3 أيام بمكتبة الإسكندرية، بمشاركة عدد من الجمعيات والمؤسسات الطبية الدولية من 23 دولة بالإضافة إلى مشاركة 50 محاضرًا دوليًا ونخبة من أمهر الأساتذة في مجال المناظير الدقيقة على مستوى العالم.

وشملت فعاليات المؤتمر، نقل حي ومباشر لعدد من عمليات المناظير الدقيقة التي نفذت بمستشفى مصطفى كامل للقوات المسلحة بالإسكندرية، وعدد من المستشفيات بالدول المشاركة بالمؤتمر باستخدام أحدث المناظير الدقيقة.

كما تضمن المؤتمر عقد عدد من ورش العمل لأطباء المسالك للتدريب على أحدث التقنيات لمناظير المسالك البولية.

جاء ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على دعم المنظومة الطبية والصحية لمواكبة التطور العلمي المتلاحق في مختلف المجالات الطبية وبما يدعم تقديم خدمة طبية متميزة للعسكريين والمدنيين على حد سواء.