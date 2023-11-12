برلمانية: القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، باللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي والفريق عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ، مؤكدة أن تلك اللقاءات تأتي فى اطار حرص مصر على دفع الجهود الرامية لوقف اطلاق النار فى قطاع غزة وتعزيز التعاون الثنائي مع تلك الدول.

وقالت الدكتورة رشا إسحق، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقمة العربية الإسلامية بالسعودية استمرار لدور الدولة المصرية الداعم للقضية الفلسطينية، وبذل أقصى الجهود لوقف إطلاق النار على الأبرياء في فلسطين وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ في بيان لها، بأن كلنة الرئيس السيسي كانت هامة وعبرت عن ملايين المواطنين في الوطن العربي، وذلك من خلال المطالبة بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط، وقف وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.

وأوضحت إسحق بأن الرئيس السيسي شدد على اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطينى، فضلا عن ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام للمساعدات الإنسانية وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناء على حل الدولتين.

وشددت على أن مصر حريصة على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية"، وضرورة إجراء تحقيق دولى فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولــى، مشددة على أن القمة العربية الإسلامية تستهدف وضع حلول نهائية لحل القضية الفلسطينية.