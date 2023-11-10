أمين الفتوى: هذه التصرفات لا تجوز خلال فترة الخطوبة -(فيديو)

(مصراوي):

أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن من فوائد فترة الخطوبة أن كل طرف يتعرف أكثر على الطرف الآخر، لافتا إلى أن هذا يكشف هل يمكن أن يكون تفاهم أو سيكون هناك تصادم.

وقال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية الناس. اليوم الخميس: "لازم كل طرف من الطرفين ألا يخفى أى أمر عنده، وخاصة فيما يتعلق بالبخل، لو أنت بخيل وظهرت غير كده، فلازم تكون كريم بعدها مع زوجتك، لو كنت سيئ الخلق وتظاهرت مع خطيبتك بالعكس، عليك أن تستمر فى أن تكون حسن الخلق".

واستكمل: "كل واحد لو فى عيب وحب يخفيه، عليه أن يستمر على الخلق الحسن، وأن تظهر الأخلاق جلية بين الطرفين، وبكل أريحية يظهر كل طرف حسن أخلاقه دون تظاهر منه".