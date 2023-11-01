برلماني يشيد بجهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة في سيناء

كتب - نشأت علي:

اعتبر سيد حنفى طه عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء وتفقده لعدد من المشروعات القومية بمثابة رسالة حاسمة للجميع تؤكد حرص مصر بالحفاظ على أمنها القومى مشيداً بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على إحداث تنمية اقتصادية وصناعية وزراعية وسياحية داخل محافظة شمال سيناء.

وقال " حنفى " فى تصريحات له، إن أبطال وصقور قواتنا المسلحة الباسلة فى والشرطة بذلوا جهوداً كبيرة وناجحة في تطهير أرض سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر مؤكداً أن الدولة المصرية استطاعت أن تضع يدها على أرضها وتحفظ أمنها القومي وحدوها ونفذت العديد من المشروعات القومية العملاقة على أرض سيناء.

وقال إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء حققت نجاحات مبهرة فى تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى فى ربط سيناء بمدن القناة والدلتا والوادى وجميع أنحاء مصر مؤكداً أن هذه المشروعات جعلت سيناء من اهم المناطق الجاذبة للاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وأكد أن هذه البقعة من أرض مصر كانت ولا زالت وستظل من أهم المناطق المصرية التى تسكن فى عقول وقلوب كل المصريين الذين يحرصون على حمايتها والحفاظ عليها وتنميتها واستغلالها لصالح الوطن وأبنائه الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ عليها، موضحاً أن سيناء أصبحت تحظى بأكبر اهتمام من القيادة السياسية والحكومة لإحداث تنمية شاملة وحقيقية ومشروعات كبرى فى مختلف المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وذلك بعد تدشين العديد من المشروعات الصناعية والتى تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إنشاء مجمع صناعات دوائية في العريش، ومصنعين على الرمال السوداء ومجمع لإصلاح وبناء السفن ومجمع صناعات لمنتجات الأسماك في بئر العبد ومجمع لإنتاج الفحم بالمغارة ومجمع صناعات ميكانيكية وكهربائية ومجمع صناعي للغزل والنسيج ومجمع صناعي لإنتاج الزجاج وعدد كبير من المشروعات البترولية والمعدنية.