الإفتاء: نوعان من الأيمان ليس عليهما كفارة - فيديو

كتب - مصراوي:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول أحكام وأنواع اليمين، والكفارة.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأربعاء: "هناك 3 أنواع من اليمين، الأول هو اليمين المنعقد، أي الشخص يدرك ويعي تماما اليمين الذي يخرج عنه في هذا الحدث، وبالتالي يكون الفرد ملزما بها، وإذ لم يف الشخص باليمين، يجب عليه إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين، أو صيام 3 أيام في حالة عدم القدرة على الكفارتين السابقتين".

أوضح أن اليمين الثاني معروف بيمين الكرم، فمثلا شخصان في المواصلات يريد كل منهما الدفع للآخر وبالتالي تخرج عنهم يمين "والله أنا اللي هدفع"، أو الإصرار على إطعام أحد، مشيرا إلى أن أيمان الكرم ليس بها قصد لتأكيد الشىء أو الالتزام بأمر محدد، لذلك تعامل نفس معاملة يمين اللغو، وبالتالي ليس به كفارة.

وتابع أن اليمين الثالث هو يمين اللغو أو اليمين الذي يخرج بلا قصد، ويأتي في وسط الكلام بدون قصد لليمين، مثل معاملة الأم مع أولادها "والله لأعمل كذا"، مشددا على ضرورة عدم الإكثار في اليمين "الحلفان"، لكن كل من النوعين الثالث والثاني ليس بهما كفارة.

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