أمطار وشبورة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

أول تعليق من وزارة الصحة على انتشار "البق" في دول أوروبية

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة من الإثنين إلى السبت 14 أكتوبر، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد معتدل الحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكدت الهيئة أنه يوجد انخفاض طفيف في درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الإثنين 09 أكتوبر 2023

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة. من 4 الى 7 صباحاً تقريبا

- أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه بنسبة حدوث ( 40:30 % تقريبا) وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- أمطار خفيف بنسبة حدوث 20% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

- نشـاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 10 أكتوبر والأربعاء 11 أكتوبر 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

أمطار خفيف بنسبة حدوث ( 30 % تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- نشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من الخميس 12 أكتوبر إلى السبت 14 أكتوبر 2023

شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.